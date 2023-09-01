فضائح شركة “صاربي” أمام القضاء 20 سبتمبر المقبل

لمحاكمة 200 متهم شكّلوا "إمبراطورية" لسرقة الأموال

يمثل يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري قرابة 200 متهم أمام محكمة بئر مراد رايس، لمحاكمتهم في ملف فساد يخص شركة “صاربي” التابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”.

وكشفت مصادر “الشروق” أن قسم الجدولة لمحكمة الجنح ببئر مراد رايس، برمج محاكمة المتهمين في ملف “صاربي” يوم 20 سبتمبر الجاري، إذ سيمثل قرابة 200 شخص، منهم 7 متهمين شكّلوا “إمبراطورية” لسرقة وتحويل أموال الشركة والنصب والاحتيال بين سنتي 2011 و2022، نهبوا من خلالها ملايير الدينارات عن طريق “التوظيف الوهمي”، من خلال قرصنة نظام تسيير الأجور للشركة.

أشخاص لا علاقة لهم بالشركة يتلقون رواتب تصل إلى 15 مليون سنتيم

وتعود حيثيات قضية الحال إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي”، بداية شهر أكتوبر 2022، تتضمن معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع سوناطراك، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص تبين فيما بعد أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لـ”وظائف وهمية” وأجور شهرية، رغم أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.

ضخ مبالغ تتراوح بين 100 و300 مليون سنتيم في حسابات متهمين

ويطلب أفراد الشبكة – حسب مصادر “الشروق” – ملفات المعنيين ويوظفونهم بدون مباشرة مهامهم، ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، ويستلمون أجورهم من المنزل، إذ تبين من خلال التحقيق أن هناك أشخاصا يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألفا و60 ألف دينار وتصل إلى 150 ألف أي 15 مليون سنتيم بالنسبة لبعضهم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل أن أفراد الشبكة ومن خلال قرصنة نظام تسيير الأجور يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 100 مليون و300 مليون سنتيم، وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضخت سهوا، ليتم تسلمها مجددا من طرف أفراد العصابة.