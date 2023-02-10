فضيحة أخرى بِالمغرب.. ملاعب مُهترئة وأنصار فلامينغو يرفعون شكوى

حادثة "الكرّاطة" في مونديال الأندية بِالمغرب سنة 2014.

تفجّرت فضيحة أخرى بِالمغرب، مسرح منافسة كأس العالم لِأندية كرة القدم 2023.

وانتدبت لجنة أنصار نادي فلامينغو البرازيلي رجل محاماة لِمقاضاة مُنظّمي مونديال الأندية، احتجاجا على قرار أضرّ بهم اتُّخذّ في آخر لحظة.

وكانت السلطات الرياضية المغربية بِالتنسيق مع “الفيفا” قد أقدمتا في آخر لحظة على نقل المباراة الترتيبية إلى ملعب طنجة، بعدما كانت مُبرمجة بِميدان العاصمة الرباط. عِلما أن المسافة بين المدينتَين تُقدّر بِنحو 250 كلم.

وتُجرى المباراة الترتيبية بين فريقَي فلامينغو البرازيلي والأهلي المصري، مساء هذا السبت.

وخشيت السلطات الرياضية المغربية من تكرّر سيناريو ما سُمِّي بـ “الكرّاطة” (الفقرة الأخيرة) في كأس العالم للأندية 2014، وتدهور أرضية ملعب العاصمة الرباط، فنقلت المباراة الترتيبية إلى ميدان مدينة طنجة.

ويحتضن ملعب العاصمة الرباط سهرة السبت نهائي مونديال الأندية، بين ناديَي ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي.

واحتجّ أنصار فريق فلامينغو البرازيلي على القرار المُشار إليه أعلاه، لِأنهم حجزوا مقرّات الإقامة بِالعاصمة الرباط، كما لا يُمكنهم إنفاق أموال أخرى في السفر إلى مدينة طنجة، وهو ما أجبرهم على الاستعانة بِرجل محاماة لِمقاضاة مُنظّمي مونديال الأندية بِالمغرب. يقول تقرير الموقع البريطاني “أنسايد ورلد فوتبال”، الجمعة.

وكانت إقامة مونديال الأندية 2023 بِالمغرب مسعى خبيثا من رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع، مُستغلا عضويته في مجلس “الفيفا”، لِلحاق بِالجزائر مستضيفة “الشان”، في سباق احتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

ولم تجد السلطات الرياضية المغربية سوى ملعبَي الرباط وطنجة لِتنظيم كأس العالم للأندية، ذلك أن ميدان الدار البيضاء تُرك لِرابطة أبطال إفريقيا وكأس”الكاف”. وهو ما يفضح خرافات لقجع بِخصوص جودة المنشآت الرياضية بِبلاد مراكش.

ووجب التذكير بِأن ملاعب الجزائر بِبراقي ووهران وقسنطينة وعنابة، كانت تستضيف مُقابلتَين في يوم واحد خلال بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية، ولا تتضرّر.