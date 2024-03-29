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رياضة

فضيحة أخلاقية تُطيح بِمُدرّب ليستر سيتي إناث

الشروق الرياضي
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فضيحة أخلاقية تُطيح بِمُدرّب ليستر سيتي إناث
ح.م
المُدرّب ويلي كيرك ولاعباته في فريق ليستر سيتي إناث.

أقدمت إدارة نادي ليستر سيتي الإنجليزي على إقالة التقني ويلي كيرك، مدرّب فريق الإناث. على خلفية تورّطه في فضيحة أخلاقية.

وقالت إدارة نادي ليستر سيتي في أحدث بيان لها، إن المدرّب ويلي كيرك انتهك قواعد السّلوك. مُوضّحة أنه تورّط في فضيحة أخلاقية، غير أنها تكتّمت عن ذكر اسم اللاعبة.

وأضافت أن ما اقترفه المدرّب كيرك أمر لا يُمكن الدّفاع عنه، في تفسير لِقرار إقالته.

وكان التقني ويلي كيرك (45 سنة) قد التحق بِنادي ليستر سيتي في عام 2022، حيث شغل في البداية منصب مدير كرة القدم، قبل أن تُسند إليهم مهمّة تدريب فريق الإناث.

وعيّنت إدارة نادي “الثعالب” مساعدته جينفر فوستر في منصب مدرّب رئيس، مُؤقّتا ريثما تنتدب تقنيا جديدا لاحقا.

وعبّرت مدرّبة منتخب إنجلترا لِفئة الإناث سارينا ويغمان عن انزعاجها من هذه الحادثة، وطالبت بِوجوب إرساء قواعد الاحترافية، وتفادي مثل هذه الفضائح.

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