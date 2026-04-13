فضيحة إبستين.. زاخاروفا تكشف كذب هيلاري كلينتون!

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، كذب وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، بشأن تورط زوجها بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي الأسبق في فضيحة مجرم الجنس جيفري إبستين.

وقالت زاخاروفا في تصريح لمؤسسة “فيستي” الإعلامية: “لقد سمعت وقرأت كيف حاولت هيلاري كلينتون، تبرئة زوجها مرة أخرى، مدعية أنه لم يكن يعلم إلى أين يسافر، ولا من هو إبستين، وأنه لم يشارك في أي من تلك الأفعال. وأعتذر عن القول إن لدي الأدلة التي تثبت أنها تكذب”.

وأشارت إلى أن النخب الأمريكية ملمة جيدا بأعمال الأديب فلاديمير نابوكوف، وخاصة روايته “لوليتا”، وفي هذا الصدد، لم يكن هناك أي شك لدى أحد حول السبب وراء تسمية طائرة جيفري إبستين باسم “لوليتا إكسبرس”.

وأضافت: “عندما تقول هيلاري كلينتون إن بيل كلينتون استخدم هذه الطائرة للسفر إلى فعاليات خيرية، فإنهم كانوا يعلمون طبيعة هذه الطائرة، لأن لها اسما محددا ومعروفا”.

وفي فيفري الماضي، سخرت زاخاروفا من موافقة بيل كلينتون وزوجته على الإدلاء بإفادتهما في قضايا دعارة إبستين، بالقول عبر قناتها على “تلغرام”: “آمل أن تكون شهادة الزوجين مصحوبة بعرض تقديمي يتحول إلى إعادة تمثيل”.