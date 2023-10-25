“فضيحة الطريق السيّار” أمام القضاء مجدّدا جانفي المقبل

بقرار من المحكمة العليا لمثول 9 متهمين بالجنايات الاستئنافية

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، شهر جانفي المقبل، ملف “فضيحة” الطريق السيّار شرق – غرب مجدّدا، حيث ستعود القضية إلى أروقة العدالة في إطار الرجوع بعد النقض أمام المحكمة العليا.

وسيمثل 9 متهمين من بينهم المتهم الرئيسي “شاني مجدوب”، مدير شركة “أوري فلام” لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، ورجل الأعمال عدو سيد أحمد تاج الدين، وكذا حمدان سليم رشيد، مدير التخطيط بوزارة النقل سابقا، إلى جانب فراشي بلقاسم، رئيس ديوان سابق بوزارة الأشغال العمومية، بالإضافة إلى المتهمين غزالي أحمد رفيق، بوزناشة نعيم ومداني وعلاب الخير، والمتهمان خلادي محمد أو المعروف بـ”العقيد خالد”، وهو مستشار بوزارة العدل ووزان محمد، مدير المشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية، إلى جانب 7 شركات ومجمعات أجنبية، حيث ستوجّه لهم تهما تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد.

ويذكر أن التحقيقات في الملف انطلقت بناءً على شكوى قدّمها الممثل القانوني لوزارة الأشغال العمومية ضد مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وهذا بعد اكتشاف تقديم رشاوى من قبل الشركات للحصول على المشروع، وحدوث جملة من التلاعبات طالت ما يعرف بـ”مشروع القرن”، الذي تم منحه لمجمع صيني بتكلفة إنجاز بلغت 6 مليارات دولار أمريكي، ويمتد على طول 1700 كلم مع إنجاز 400 محول وطرق اجتنابية، وكذا 400 منشأة فنية و17 نفقا إلى جانب 350 فضاء استراحة، غير أن عمليات إعادة التقييم رفعت سقف قيمة المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولار أمريكي.