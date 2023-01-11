فضيحة بيغاسوس.. واتساب يقاضي شركة برمجيات إسرائيلية

رفعت واتساب دعوى قضائية ضد شركة برمجيات إسرائيلية بتهمة دخولها بشكل غير قانوني إلى خوادم التطبيق وتثبيت برنامج التجسس بيغاسوس.

ووفقا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فقد رفضت محكمة أمريكية محاولة من شركة البرمجيات الإسرائيلية “إن إس أو”، لعرقلة الدعوى القضائية الصادرة عن “ميتا” ضدها، وكانت “إن إس أو” تحاول الاستئناف، بحجة أنها محصنة من الدعوى القضائية.

وبناء على قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر،الاثنين، سيتم المضي قدما في القضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا.

وتزعم الدعوى التي رفعها تطبيق “واتسآب” في أكتوبر 2019، أن شركة “إن إس أو” انتهكت قوانين مختلفة، بما في ذلك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر الفيدرالي، عندما قامت بتثبيت برنامج التجسس “بيغاسوس”.

كما تزعم شركة “ميتا” أن “إن إس أو” دخلت بشكل غير قانوني إلى خوادم تطبيق “واتسآب” في وقت سابق من عام 2019، الأمر الذي ساعدها على مراقبة 1400 مستخدم، بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وفي عام 2020، رفض قاضي المحاكمة طلب “إن إس أو” للحصول على شكل من أشكال الحصانة التي تحمي المسؤولين الأجانب، الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية، كما حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية، ومقرها سان فرانسيسكو، ضد “إن إس أو”.