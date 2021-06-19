فضيحة بِالملعب الأولمبي الجديد لِوهران

فتحت وزارة الشباب والرياضة تحقيقا، على خلفية ما حدث بِهوامش الملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران، الجمعة.

وأظهرت صور شريط فيديو مُتداول إقامة حفل شواء بِمضمار المنشأة الكروية التي دُشّنت مساء الخميس فقط.

وقال مدير الشباب والرياضة لِولاية وهران ياسين سيافي لِقناة “الشروق نيوز” إن هيئته كلّفت المفتّش العام، الذي سيتفقّد الملعب الأولمبي الجديد هذا الأحد، للتحقيق في “الفضيحة” المُشار إليها.

واللافت أن مدير المؤسّسة المُكلّفة بِإنجاز أرضية الميدان، وبدلا من تقديم اعتذاراته، راح يُندّد بِما سمّاه “الكذب”. وفسّر إقامة حفلة شواء بـ “البركة” (قربان لِجلب النّفع)! في تصريحات لِقناة “الشروق نيوز”.