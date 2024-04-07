“فضيحة تحكيمية” تهز الكاف

شهدت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وضيفه فريق يانغ أفريكانز التنزانى فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا ما وصفه البعض عبر منصات التواصل الاجتماعى بـ”فضيحة تحكيمية”..

فبعد تسجيل يانغ أفريكانز هدفا لكن رفضت تقنية الفيديو “فار” احتسابه رغم تجاوز الكرة خط المرمى فى إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وسدد ستيفان كي، لاعب يانغ أفريكانز الكرة اصطدمت بالعارضة وتخطت خط المرمي لفريق صن داونز ورغم وجود تقنية الفيديو إلا أن الهدف لم يحتسب.

ما زاد من الجدل حول هذا الهدف هو تأهل صن داونز لنصف النهائي بعد تغلبه على يانغ أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 3 – 2 بعد انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى.