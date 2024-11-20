فضيحة “حوريات”.. هكذا رد “كمال داود” بشأن رفع دعوى قضائية ضده”!

أكد الروائي كمال داود، الفائز بأرقى جائزة أدبية فرنسية، واتهمته شابة جزائرية، كانت تتابع عند زوجته المختصة النفسانية باستغلال مأساتها، أن العدالة وحدها من تفصل في القضية.

وبحسب ما أفاد الصحفي يوسف صابر شريف، الذي أجرى الحوار مع السيدة سعادة عربان، فقد رفعت الأخيرة، الإثنين، رسميا دعوى قضائية ضد كمال داود وزوجته، على خلفية تصريحات خطيرة تتعلق بانتهاك السرية الطبية واستخدام معلومات شخصية بشكل غير قانوني.

وأضاف أن المحامية فاطمة بن براهم تكفلت بالقضية، على رأس مجموعة من المحامين الجزائريين في الوطن والمهجر.

ورفض الروائي كمال داود الفائز حديثا بالجائزة الأدبية “غونكور”، عن روايته “حوريات”، الرد على الاتهامات التي طالته من طرف سيدة تدعى سعادة عربان، تذكر فيها بأنه “استغل قصتها وكشف سرَها الطبي”، في عمله الأدبي.

وكتب الصحفي ومخرج الوثائقيات الجزائري محمد زاوي، عبر حسابه على فيسبوك، تفاصيل مبادلة جرت بينه وبين داود، في نفس اليوم، بمعهد العالم العربي بباريس، حيث نزل الأديب ضيفا للمشاركة في ندوة حول روايته، فقال بأنه سأله عن موقفه من التهمة التي تثير جدلا حادا منذ أسبوع، “فكانت إجابة كمال داود: كنت أنتظرك!”.

وعبر زاوي المقيم بفرنسا، منذ سنوات طويلة، عن “دهشته”، من رد داود بقوله: “نحن لا نعرف بعضنا البعض، حتى يقول لي كنت أنتظرك. لماذا قال لي إنه كان ينتظرني ؟! .. لم أفهم رده!”.

وأضاف: “بعدها بقى جالسا ولم يجب، لكن منشط الندوة قال لي، إنه ليس الإطار للحديث عن هذا الموضوع”.

وتابع أنه توجه إلى كمال داود وخاطبه: “أنت تقول إنك الوحيد الذي كتبت رواية عن العشرية السوداء، وأن كل وسائل الإعلام تقول إنك الوحيد الذي قام بهذا، وأنه ليس باستطاعة الكتاب الجزائريين النشر عن هذه الحقبة، بينما الحقيقة أن عشرات الروايات صدرت عن هذه التراجيديا، وأنه لا يوجد كاتب واحد منع في الجزائر من التأليف حول هذه الحقبة، حتى وإن صدرت قوانين في فترة بوتفليقة”.

ووفق المخرج الجزائري، لم يحرك مؤلف “حوريات” ساكنا، مؤكدا أنه “كان غير مبال بما أقول”، مردفا: “في نهاية الجلسة انتظرته وسألته: السيد داود، هناك اتهامات ضدك ماذا ترد عليها حتى تقول الحقيقة للرأي العام ؟!”.

وأوضح زاوي بأن داود لم يعر أي اهتمام لسؤاله “واستمر في التوقيع على روايته، لقراء كانوا يتهافتون على توقيعه”. وظهر الصحفي متمسكا بطرح سؤاله، “قلت له ربما يمكن أن نحدد موعدا وتجيب على أسئلتي في راحة، فرد علي: لا أستطيع أجندتي “سيرشارجي” (شديدة الازدحام).. سكت وقال لي: العدالة هي التي ستفصل”.

وبحسب ما أفادت الصحيفة الفرنسية، الاثنين، فقد استنكرت دار “غاليمار” Gallimard الناشرة لرواية حوريات، ما سمّتها حملات تشهيرية ضد داود.

ونفى الناشر أنطوان غاليمار هذه الادعاءات ووصفها بأنها “تشهيرية”، زاعما أن الشخصيات والأحداث في الرواية من وحي الخيال رغم استلهامها من وقائع تاريخية.

وأكد غاليمار أن “رواية حوريات مستوحاة من الأحداث المأساوية التي شهدتها الجزائر خلال الحرب الأهلية في التسعينيات، إلا أن الحبكة والشخصيات والبطلة من نسج الخيال”.

هكذا استغلّ كمال داود مأساة امرأة جزائرية للفوز بجائزة غونكور الفرنسية!

وفجّرت وسيلة إعلامية فضيحة من العيار الثقيل، بشأن رواية “حوريات” للروائي كمال داود الفائز، مؤخرا، بجائزة غونكور الفرنسية، والذي استغل مأساة سيدة جزائرية كانت تتابع عند زوجته المختصة النفسانية.

ولم يستفق الكاتب الفرنسي، ذي الأصل الجزائري من نشوة افتكاكه لأبرز المكافآت الأدبية الفرنكوفونية، عن روايته “Houris” أو “حوريات”، التي تحدّث من خلالها عن “العشرية السوداء”، حتى جاءته الصفعة من ولاية وهران، بعدما خرجت سيدة تدعى سعادة عربان عن صمتها لتقرر ملاحقته وزوجته قضائيا بتهمة استغلال مأساتها الشخصية.

والجمعة نشرت قناة “وان تيفي” مقاطع لتحقيق تبثه لاحقا، يُظهر السيّدة، ضحية كمال داود، والتي كانت تتابع عند زوجته المختصة النفسانية منذ عام 20215، واستلهم من أحداث حياتها المشوقة روايته التي قال إنها خيالية، فجعلها بطلة، دون علمها ونال بسببها أرقى جائزة أدبية بباريس!

وأثارت التسريبات ضجة واسعة، وفتحت النقاش حول خيانة المجالس وإفشاء الأسرار المهنية، مع التساؤل هل الزوجة كانت على علم باستغلال زوجها لقصة المريضة التي تتابع لديها أم تراه استغلها أيضا وكان يستدرجها للحديث عن المرأة ليكتب التفاصيل.

فنبلة إعلامية.. “تحقيق مضاد” حول خروقات مفترضة، تورّط فيها #كمال_داود، في روايته “حوريات”، الفائز بها بجائزة الغونكور..#فضيحة pic.twitter.com/JnNMxZfJ5z — Hicham Moufek (@MoufekHicham) November 15, 2024

وروت سعادة تفاصيل قصتها اضطرارا للقناة، مؤكدة أنها كانت تتابع عند زوجة داود، للتخلص من آثار الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له أثناء تصفية عائلتها من قبل مجموعة مسلحة قبل 25 سنة، في قرية بضواحي تيارت، وكانت حينها في السادسة من عمرها ونجت بأعجوبة.

وتبين، من خلال اللقاء الصحفي، الذي أجرته القناة مع سعادة، أنها تعاني من إصابة على مستوى الرقبة، فقدت على إثرها القدرة على النطق بنسبة كبيرة، ليتكفل زوجها الإسباني بالوقوف إلى جانبها ويكون صوتها المسموع.

وأوضحت سعادة أن رواية داود ليست من نسج الخيال كما زعم في تصريحاته للإعلام الفرنسي وإنما استغلال لقصتها دون إذن منها، لافتة أن العمل الأدبي الذي أبهر الفركوفونيين ما هو إلا إفشاء لأسرار المهنة!

كما استعرضت الشابة المولودة عام 1993 بالجلفة، كل المحادثات والوثائق والتقارير الطبية التي تثبت صدق ما تقوله، مؤكدة على أنها لن تسكت عن حقها وستذهب إلى ما تستطيع الذهاب إليه، لأن ما حصل “انتهاك صارخ لخصوصيتها” و”إفشاء للسر المهني”.

بخصوص اكتشافها لأمر الاستغلال، قالت سعادة، إن مواصفاتها متطابقة مع ما هو مكتوب في الرواية، كالندوب على مستوى وجهها وأنبوب التنفس المثبت على رقبتها والأوشام على جسدها ومحاولة الإجهاض وصالون التجميل وثانوية لطفي وطبيعة علاقتها مع أمها والعملية الجراحية التي كانت ستجريها في فرنسا والمعاش الذي تتقاضاه.

وأضافت أن كمال داود اقترح عليها عدة مرات تحويل قصتها إلى عمل أدبي، في لقاء عائلي على مستوى بيته، غير أنها رفضت الفكرة بشكل حازم، إلى أن تفاجأت، مؤخرا، بصديقة لها مقيمة في فرنسا تخبرها بأن مجموعة أصدقاء يتحدثون عن كتاب يروي قصتك تماما فاز بجائزة غونكور.

🔴رغم إلحاحها على رفض نشر قصتها إلا أن طبيبتها النفسية تجردة من ضميرها المهني واختارة شهرة زوجها على حساب مهنتها !

💢نحن أمام إفشاء #سر_طبي وانتهاك خصوصية مريضة و #التشهير بها وبمرضها والاستغلال الغير إنساني لملفها الطبي!

✅ نعم😌، إنه #كمال_داود الفرنسي🇫🇷 الأكثر من #الفرنسيين ! pic.twitter.com/lZIS7eVAbQ — mahdi hafssi (@HafssiMahdi) November 17, 2024

وتابعت أنها راسلت زوجة كمال داود للتأكد من الأمر، غير أن الأخيرة أخبرتها أن الرواية لا تتحدث عنها، وأحضرت لها نسخة منها، يحمل توقيع الكاتب، مع إهداء يقول “بلدنا غالبا ما أنقذته نساء شجاعات وأنت واحدة منهن مع إعجابي”.

وأشارت سعادة إلى أنها تعاطت مع زوجة كمال ببرودة أعصاب، لدرجة أن الأخيرة أعلنت لها عن مشاريع أخرى محتملة للرواية، ككتابة سيناريو لها وتحويلها إلى فيلم سينمائي وربح الجميع أموال منه، في خطوة تعتقد صاحبة القصة أنها ترمي لشراء ذمتها وسكوتها.

وواصلت أنه بمجرد صدور الرواية، تلقت اتصالات مكثفة تتساءل عن سبب نشرها قصتها وكم تقاضت من المال لفعل ذلك، كون السائلين يعلمون أنها ترفض بشدة ذلك، ما حرمها النوم لثلاثة أيام حسب قولها.

في ذات السياق سردت كيف عثرت على صورها وعليها آثار الذبح الذي نجت منه والتقارير الطبية التي كانت تتضمن حالتها، مشددة والدموع تخنقها أنه لا أحد مكانها يمكنه أن يقرر من ومتى وكيف تنشر قصتها.

يذكر أن الروائي كمال داود لم يعلق لا هو ولا زوجته على التهم المنسوية إليه، في ظل تمسك السيدة بحقها في الدفاع عن نفسها وخصوصيتها بكل ما أوتيت من قوة.