فضيحة شهادات مدرسة العلوم الرياضية أمام القضاء يوم 7 جوان

حددت محكمة الجنح لبئر مراد رايس تاريخ 7 جوان الداخل يوما لمحاكمة المتهمين، المتابعين في ملف فساد طال المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها الكائن بدالي إبراهيم في الجزائر العاصمة.

وجاء القرار بعد التماس هيئة الدفاع، الأحد، بإرجاء البت في الملف بسبب تأسيس محامين جدد في قضية الحال، إذ وبعد دخول المتهمين إلى قاعة المحاكمة، شرعت القاضية في المناداة على المتهمين المتابعين، وكذا الأطراف المدنية المتأسسة، على غرار وزارة الرياضة، ليقدم المحامون الجدد طلبات تأسيسهم في الملف لأول مرة مع تقديم طلب إعطاء المحكمة لهم مهلة إضافية للإطلاع على الملف.

وبعد الأخذ والرد بين الطرفين، قررت القاضية تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 7 جوان كآخر أجل.

ويتابع المتهمون في ملف الحال عن وقائع خطيرة تتعلق بتجاوزات وخروقات للالتحاق برتبة مستشار رياضة لفائدة رياضيي النخبة والمستوى العالي والحصول على المناصب المالية، على شاكلة تزوير كشف النقاط وعلامات صورية وقائمة وهمية في جميع المواد مع اختفاء عدد من الملفات، إلى جانب عدم احترام المراحل الإجرائية المعتادة كبرمجة الامتحانات وتحرير بطاقات التقييم، انعقاد مجلس الأساتذة وتسليم الأوراق.

وبذلك، سيمثل المتهمون أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس عن تهم ثقيلة، تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة، عن طريق أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص آخر، جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب نص المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06 والمادة 22 من قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور.