فضيحة قارورات الأكسجين بمستشفى الثنية.. الإدارة تصدر أول تعليق

فندت إدارة مستشفى الثنية بولاية بومرداس، الخميس، الأخبار المتداولة حول وفاة أحد المرضى متأثرا بنقص مادة الأكسجين.

وأفاد بيان للمستشفى أنه قد “تم تداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي مساء الأربعاء محاولة بعض الأشخاص التعدي على المخبأ المخصص لتخزين قارورات الأكسجين، إثر وفاة أحد المرضى مأثرا بفيروس كورونا حسبهم بسبب نقص الأكسجين”.

وأوضح المصدر أن إدارة المستشفى تكذب وتفند هذه المعلومات جملة وتفصيلا باعتبار أن الفقيد تم استشفاؤه بمصلحة كوفيد بعدما التحق بها في حالة صحية حرجة، مشيرة إلى ان المريض توفي إثر مضاعفات صحية وليس بسبب نقص مادة الأكسجين.

وتداول رواد موقع “الفيسبوك” فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يصورون المخبأ المخصص لقارورات الأكسجين بالمستشفى وهو يحتوي على عدد معتبر من هذه الأخيرة.

وزعم أصحاب الفيديو أن الوفايات التي سُجلت بالمستشفى كان السبب وراءها نقص الأكسجين في حين هناك مخبأ مليء بالقارورات المعبأة.