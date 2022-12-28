فضيحة.. لقجع وبرلمانيون في المغرب “يُبزنسون” بِتذاكر المونديال

تورّط اتحاد الكرة المغربي الذي يرأسه فوزي لقجع في فضيحة كبيرة، لها صلة بِتذاكر منافسة كأس العالم 2022.

واشتكى عدد كبير من مُشجّعي منتخب المغرب من غلاء أسعار تذاكر المونديال، بعد أن اضطرّوا إلى اقتنائها لدى “وسطاء”، يقومون في الخفاء بِشراء البطاقات وإعادة بيعها في السوق السوداء.

ومعلوم أن “الفيفا” تمنح كلّ منتخب يُشارك في كأس العالم حصّة مُعيّنة من التذاكر، يستلمها اتحاد الكرة المحلّي عشية انطلاق المونديال، الذي يتولّى فيها بعد عملية توزيعها مجّانا أو بِأسعار رمزية على الجمهور أو جهات أخرى.

ولِتبديد الفضيحة، هرول فوزي لقجع داخل أروقة اتحاد الكرة إلى تشكيل لجنة، قال إنها ستفتح تحقيقا في الأمر. كما أوردته تقارير الصحافة المحلّية، الأربعاء.

وجاء قرار فوزي لقجع، بعد أن سبقه أمن النظام المغربي إلى فتح تحقيق في الفضيحة.

ويتّهم مُشجعون لِمنتخب المغرب فوزي لقجع بِشراء ذمم بعض الغرباء، يقومون بِتلميع صورته لدى الجماهير، بعد أن دسّ في جيوبهم كميات كبيرة، من تذاكر مقابلات زملاء المهاجم حكيم زياش في المونديال القطري.

وفعل نظام محمد السادس بِالمثل، وزوّد بعض “القطط السمينة” التي اعتادت التسكّع داخل أرجاء القصر بِكمّيات معتبرة من التذاكر. وقد ضبطت السلطات الأمنية القطرية في عزّ المونديال أحد نوّاب البرلمان المغربي “يُبزنس” بِالتذاكر، قبيل انطلاق مباراة لِمنتخب بلاده.