-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
ثلوج بسمك يصل إلى 20 سم عبر عدة ولايات بداية من الأربعاء
رياضة

فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس

عمر سلامي
  • 765
  • 0
فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس
أرشيف
نويل لوغريت

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن مكتب المدعي العام بباريس، فتح تحقيقا، ضد رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، المقال مؤقتا، نويل لوغريت.

وقالت صحيفة “ليبيراسيون”، أن مكتب المدعي العام في باريس، فتح تحقيق حول التحرش الجنسي والأخلاقي لنويل لوغريت.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق تم فتحه بعد التقرير الذي قدم للعدالة حول إهانة جنسية محتملة، ارتكبها رئيس الإتحاد الفرنسي المقال مؤقتا.

وأصدر المفتشون المسؤولون عن مراجعة أداء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقريرا يضم عدة شهادات حول التحرش الجنسي للوغريت، من بينها شهادة وكيل اللاعبين سونيا سويد.

وقالت صحيفة “ليبيراسيون” أن لوغريت، يجد نفسه في وضعية صعبة، بعدما أصبح تقرير المفتشين في يد العدالة.

مقالات ذات صلة
مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني في مهمة التدارك

مونديال كرة اليد.. المنتخب الوطني في مهمة التدارك

معلق مغربي في “بين سبورت” يتحوّل إلى ناطق باسم المخزن

معلق مغربي في “بين سبورت” يتحوّل إلى ناطق باسم المخزن

الإعلام الفرنسي يضغط من أجل منع المواهب الشابة الالتحاق بالمنتخب الوطني

الإعلام الفرنسي يضغط من أجل منع المواهب الشابة الالتحاق بالمنتخب الوطني

مدغشقر تُحدث أولى المفاجآت تحت أنظار موتسيبي وزفيزف

مدغشقر تُحدث أولى المفاجآت تحت أنظار موتسيبي وزفيزف

حفل الافتتاح يبهر الجميع وضجة المغاربة زادت في الترويج لـ”الشان”

حفل الافتتاح يبهر الجميع وضجة المغاربة زادت في الترويج لـ”الشان”

هكذا كانت الأجواء في ملعب حملاوي في مواجهة غانا لمدغشقر

هكذا كانت الأجواء في ملعب حملاوي في مواجهة غانا لمدغشقر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد