فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس

أكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن مكتب المدعي العام بباريس، فتح تحقيقا، ضد رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، المقال مؤقتا، نويل لوغريت.

وقالت صحيفة “ليبيراسيون”، أن مكتب المدعي العام في باريس، فتح تحقيق حول التحرش الجنسي والأخلاقي لنويل لوغريت.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق تم فتحه بعد التقرير الذي قدم للعدالة حول إهانة جنسية محتملة، ارتكبها رئيس الإتحاد الفرنسي المقال مؤقتا.

وأصدر المفتشون المسؤولون عن مراجعة أداء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقريرا يضم عدة شهادات حول التحرش الجنسي للوغريت، من بينها شهادة وكيل اللاعبين سونيا سويد.

وقالت صحيفة “ليبيراسيون” أن لوغريت، يجد نفسه في وضعية صعبة، بعدما أصبح تقرير المفتشين في يد العدالة.