فضيحة مُدوّية.. جزائريون لعبوا تحت إمرة مدرب فرنسي يكره المُسلمين والسّود

فجّر “المناجير” الفرنسي جوليان فورنيي فضيحة مُدّوية، لمّا اتّهم مواطنه المدرب كريستوف غالتيي بِمُمارسته العنصرية تُجاه اللاعبين المُسلمين والسّود.

وعمل فورنيي وغالتيي مع بعض في نادي نيس الفرنسي، ما بين صيفَي 2021 و2022. وحينها كان الأوّل (48 سنة) يحوز منصب مدير رياضي (مُكلّف بِشراء وبيع اللاعبين)، والأخير (56 سنة) مسؤولا فنيا عن تدريب الفريق.

وفي موسم 2021-2022، كان فريق نيس يضمّ في صفوفه اللاعبين الجزائريين: يوسف عطال وهشام بوداوي وتيدي بولهندي وبلال براهيمي وأندي ديلور، فضلا عن زميلَين لهم من كوت ديفوار والغابون. دون إغفال لاعبين آخرين فرنسيين مُسلمين أو بشرتهم سوداء.

وفي رسالة إلكترونية مُسرَّبة تطرّقت إلى تفاصيلها الصحافة الفرنسية، الأربعاء، يقول جوليان فورنيي لِأحد المسؤولين الرياضيين البريطانيين، إن المدرب كريستوف غالتيي كان يُبدي اشمئزازه من وجود لاعبين مُسلمين وسود في فريق نيس.

وأضاف “المناجير” فورنيي أن المدرب غالتيي طلب منه أن لا يجلب له لاعبين جدد، يُدينون بِالإسلام أو بشرتهم سوداء.

وفي صيف 2022، اشتدّت الخلافات بين فورنيي وغالتيي، فاتّجه الأوّل إلى العمل في نادي بارما الإيطالي، ووافق الأخير على تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

هذا وذكرت إذاعة “آر آم سي” الفرنسية مساء الأربعاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان راسلت السلطات الأمنية في بلادها، من أجل توفير الحماية لِمدربها غالتيي وأسرته، فاسْتُجيب لِطلبها مساء الثلاثاء.

وأضافت أن المدرب غالتيي تلقّى نحو 5 آلاف اتّصال هاتفي (مكالمات ورسائل نصّية قصيرة)، بعضها يحمل تهديدا بِالقتل. مُشيرة إلى أن مجهولين سرّبوا رقم هاتفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.