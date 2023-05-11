فضيحة.. هل أثنى مبابي اللاعبين الجزائريين عن صوم رمضان؟

ردّ النّجم وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي مساء الخميس، على مزاعم تشجيعه للاعبين بِعدم صوم شهر رمضان الفضيل.

ونشر المهاجم مبابي تغريدة عبر منصّة التواصل الاجتماعي”تويتر”، ينفي فيها هذه المزاعم، ويقول: “تجنّبوا إدراج اسمي في قضاياكم. تحققّوا من المصدر من فضلكم. مساء الخير”.

وحاول ستّة لاعبين مسلمين في منتخب فرنسا للآمال (صنف أقلّ من 23 سنة) الدخول في إضراب، بعد منعهم من الصّوم في أواخر مارس الماضي خلال تربّص لهم. فتدخّل مبابي ونصحهم بِالتخلّي عن الإضراب، والاستجابة لِتعليمات المدرب الوطني سيلفان ريبول. كما ذكرته الصحيفة المحلّية “ليكيب”، الخميس.

وتخلّلت التربّص مقابلتان ودّيتان أمام إنجلترا (الخسارة بـ 0-4) وإسبانيا (التعادل السّلبي)، وقد حضره اللاعبون الجزائريون المغتربون: المدافع ياسر لعروسي ومتوسّط الميدان ريان شرقي والمهاجم أمين غويري، ويُمكن إضافة الجناح مايكل أوليز (على اعتبار أن أمّه جزائرية). وقد يكون هؤلاء اللاعبون ضمن لائحة السّداسي التي ذكرتها وسيلة الإعلام الفرنسي.

وشهدت فترة رمضان المُعظّم حالات مثيلة في فرنسا، حيث عاقب مدرب فريق نانت أنطوان كومبواري لاعبه الدولي الجزائري جوين حجام بِالإبعاد، بعد تشبّث المدافع بِصوم الشهر الفضيل.