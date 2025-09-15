فضيل مغارية يكرّم من طرف النادي الإفريقي

حظي الدولي الجزائري السابق، فضيل مغارية، بتكريم خاص من طرف النادي الإفريقي التونسي، الذي دافع عن ألوانه خلال الثمانينيات، وهذا الأحد، على هامش مباراة النادي الإفريقي أمام النادي الصفاقسي، لحساب الجولة الرابعة من البطولة التونسية، التي احتضنها ملعب رادس بحضور جماهيري كبير وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

وقد حظي مغارية باستقبال حار ومميز من طرف جماهير “أبناء باب جديد” التي هتفت باسم المدافع الجزائري الأنيق، وعبّرت عن تقديرها لأحد أبرز نجوم الفريق السابقين.

من جهته، أعرب مغارية عن تأثره الكبير بهذه المبادرة، مؤكّدًا أنه لن ينسى ذكرياته مع النادي الإفريقي، ولا الدعم الكبير الذي لقيه من أنصاره، مضيفًا أن الجماهير كانت دائمًا السند الأول للفريق.

كما دعا مغارية لاعبي النادي الإفريقي إلى تشريف عقودهم، معتبرًا أن اللعب أمام جمهور مثل جمهور الإفريقي مسؤولية كبيرة، لما يتميز به هذا الجمهور من وفاء وشغف.

وختم مغارية حديثه بالتعبير عن امتنانه لإدارة النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن عودته إلى أرضية الملعب التي لعب فيها بعد كل هذه السنوات كانت لحظة مؤثرة لن ينساها.