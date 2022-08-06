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رياضة

فضّية عالمية أخرى للجزائر في ألعاب القوى

علي بهلولي
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فضّية عالمية أخرى للجزائر في ألعاب القوى

منح العدّاء هيثم شنيتف سهرة السبت، ميدالية فضّية أخرى للجزائر، في بطولة العالم أواسط لِألعاب القوى.

وتُختتم سهرة السبت إلى ساعة مُبكرة من صباح الأحد، هذه المنافسة لِفئة أقلّ من 20 سنة، بِمدينة كالي الكولومبية.

ودخل العدّاء هيثم شنيتف نهائي سباق 800م في المركز الثاني، بِتوقيت قدره 01د و47ثا و61ج، وهو ما أهّله لِنيل الميدالية الفضّية، وأيضا تحطيم رقمه القياسي.

وتصدّر السباقَ العدّاءُ الإثيوبي إرمياس غيرما بِتوقيت قدره 01د و47ثا و36ج، ما يعني أن الجزائري شنيتف كان على بعد شعرة من الذهب. وتموقع ثالثا العدّاء البريطاني إيثان هيسي بِتوقيت قدره 01د و47ثا و65ج.

وكانت ألعاب القوى الجزائرية مساء الجمعة، قد أحرزت الميدالية الفضّية الأولى، بِواسطة العدّاء إسماعيل بن حمودة في سباق 10 آلاف متر مشي.

وفي نهائي سباق 3000م حواجز سهرة السبت، اكتفى العدّاء الجزائري عبد الرحمان داوود بِالمركز الثامن، من أصل 15 مُتسابقا.

أمّا في نهائي الوثب الثلاثي إناث سهرة السبت، فتموقعت العدّاءة الجزائرية وصال حركاس في الرّتبة الـ 10، من أصل 12 مُتسابقة.

وهكذا اختتمت ألعاب القوى الجزائرية مشاركتها في بطولة العالم أواسط، بِنيل فضّيتَي سباقَي 800 متر و10 آلاف متر مشي.

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