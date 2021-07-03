فطائر البيتزا لِتسميم الإسبان وموسيقى الفلامينغو لِتنويم الطليان!

انتهت سهرة السبت مقابلات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، وتشكّلت لائحة المربّع الذهبي.

وتتصدّر القمّة اللاتينية بين منتخبَي إيطاليا وإسبانيا واجهة نصف نهائي “أورو” 2020، كما تلوح مباراة إنجلترا والدانمارك أيضا مُثيرة، لكن بِدرجة أقلّ مقارنة بِاللقاء الأوّل.

وسبق لِثلاثة منتخبات إحراز كأس أمم أوروبا، وهي: إسبانيا في ثلاث مناسبات (رقم قياسي رفقة ألمانيا)، وإيطاليا والدانمارك مرّة لِكلّ فريق. بينما كان بلوغ نصف نهائي نسخ 1968 و1996 و2020 أفضل حصيلة لِإنجلترا.

وواجه منتخب إيطاليا منافسه الإسباني 6 مرّات: تعادلا سلبا في طبعة 1980، وفازت إيطاليا (1-0) في استحقاق 1988، وتأهّلت إسبانيا بِركلات الترجيح (4-2/ المباراة انتهت بِالتعادل السلبي) في دورة 2008، ثم تعادلا (1-1) في دور المجموعات لـ “أوروبا” 2012، قبل أن تفوز إسبانيا بـ (4-0) في نهائي النسخة ذاتها، ثم تأهّلت إيطاليا بِثنائية نظيفة إلى ربع نهائي طبعة 2016.

أمّا إنجلترا فقد واجهت الدانمارك مرّة واحدة فقط، وذلك في دور المجموعات لـ “أورو” 1992، وافترقا المنتخبان على نتيجة التعادل السلبي.

وتشكّل جدول مقابلتَي نصف نهائي “أورو” 2020 بِالتوقيت الجزائري، كالتالي:

في الـ 6 من جويلية الحالي على الساعة الثامنة مساءً:

بِملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن: إيطاليا – إسبانيا

في الـ 7 من جويلية الحالي على الساعة الثامنة مساءً:

بِملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن: إنجلترا – الدانمارك

المباراة النهائية بِالتوقيت الجزائري:

الـ 11 من جويلية الحالي على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب “ويمبلي”.

للإشارة، فإن لائحة بطولة أمم أوروبا لا تتضمّن المباراة الترتيبية، عكس المونديال وكأس أمم إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ودائما يُريد الأوروبيون المبادرة وليس “اقتفاء الأثر” و”السّمع والطّاعة”! واتحادهم هو الهيية الوحيدة التي تقول لـ “الفيفا”: كفى! وحدّث عن بقية الاتحادات القارية وإيّاك أن تشعر بِالحرج، فمثلا في القارة السّمراء، رئيس “الفيفا” يختفي وراء الستار لِتعيين الرئيس، كما حدث عامَي 2017 و2021.