فعاليات وطنية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

تحيي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبر المديرية العامة للغابات، اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف المصادف لـ 17 جوان من كل سنة، من خلال تنظيم سلسلة من الأنشطة على المستوى الوطني تحت رعاية وزير القطاع، ياسين المهدي وليد، وفق ما أفاد به بيان للمديرية العامة للغابات.

وتركز فعاليات هذه السنة على إبراز الدور المحوري للمراعي في التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي والهوية الثقافية للمجتمعات الرعوية، وذلك تحت شعار: “المراعي: الاعتراف بقيمتها، احترامها، واستعادتها”.

وأوضح البيان أن هذا الشعار، الذي اختارته أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المراعي من الناحية الاقتصادية والبيئية والثقافية، وتشجيع الاستثمار في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، مع تثمين دور الحراس التقليديين لهذه الفضاءات الطبيعية.

وستحتضن ولاية الأغواط الفعاليات الرسمية لليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بالتوازي مع تنظيم أنشطة مماثلة عبر مختلف ولايات الوطن من خلال المحافظات الولائية للغابات، بمشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والجماعات المحلية ومختلف الإدارات.

وتشمل هذه الأنشطة تنظيم معارض ومحاضرات تحسيسية وتوزيع مطويات توعوية، إضافة إلى معارض للصور وعروض أفلام والمشاركة في حصص إذاعية محلية، في إطار مقاربة تهدف إلى ترسيخ ثقافة حماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.