فغولي أجرى الفحص الطبي وأوشك أن ينضمّ إلى هذا النادي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي من تغيير الوجهة إلى نادٍ رياضيّ جديد.

وانتهت في الـ 30 من جوان الماضي مدّة عقد الجناح فغولي (32 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي.

وأوشك فغولي أن يُوقّع عقد الانضمام إلى نادي فاتح قاراغومروك التركي، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “فاناتيك”، الجمعة.

وكان فغولي على وشك الانتقال إلى نادي قاسم باشا من القسم الأوّل التركي، لكن العرض المالي لم يُقنع الدولي الجزائري. فاتّصل به مسؤولو فريق قاراغومروك، واتّفقوا على عدّة نقاط، وفقا للمصدر ذاته. الذي أضاف أن فغولي أجرى الفحص الطبي “الرّوتيني”، الجمعة.

ويُشرف على تدريب فريق قاراغومروك التقني والنجم الإيطالي السابق أندريا بيرلو، منذ الصيف الماضي.

ويتموقع فريق قاراغومروك في المركز الـ 15، من أصل 19 ناديا في بطولة تركيا للموسم الحالي، بعد مرور 13 جولة.

ولا تُجرى المنافسات المحلّية التركية هذه الأيّام، وذلك إلى غاية أواخر ديسمبر المقبل، بِسبب إقامة كأس العالم 2022 بِقطر، رغم عدم تأهّل منتخب هذا البلد.