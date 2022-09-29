فغولي: أنا لم أسرق.. مارستُ حقّي فقط

بعث اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، الخميس، رسالة إلى جماهير ناديه السابق قلعة السرايا التركي، يُوضّح فيه ما حدث مُؤخّرا.

وكان مشوار الجناح فغولي (32 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي قد انتهى مع إسدال ستار موسم 2021-2022، بعد خمسة أعوام من “الخدمة”.

وقال فغولي إنه يعتزّ بِتمثيله ألوان نادي قلعة السرايا، ويُكنّ احترما شديدا لِأنصار الفريق التركي. في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

لكن الدولي الجزائري استطرد، وقال إنه لم يسرق أو يرتكب “جرما”، وكلّ ما فعله هو ممارسة حقّه.

وكان سفيان فغولي قد رفع شكوى إلى “الفيفا” في الأيّام القليلة الماضية، يُطالب فيها إنصافه، بِسبب عدم نيل مستحقّات مالية لم تدفعها له إدارة نادي قلعة السرايا. رغم أن الوضعية الاقتصادية للنادي التركي تحسّنت كثيرا في الآونة الأخيرة، يقول الدولي الجزائري.