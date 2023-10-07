فغولي في لقاء حاسم قبل الالتحاق بـ”الخضر”

تألق الدولي الجزائري سفيان فيغولي، في اللقاء الذي سقط فيه ناديه كاراجومروك في الفوز أمام ألانيا سبور، بهدفين مقابل هدف، برسم الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.

ورغم الهزيمة، فقد شارك لاعب الخضر فيغولي طيلة أطوار اللقاء، ونال تنقيطا جيدا في اللقاء بـعلامة 7.9، بعد أن قدّم تمريرة هدف فريقه الوحيد في المواجهة، وكان اللاعب الأكثر لمسا للكرات في المواجهة بـ83 لمسة وبلغت نسبة نجاح تمريراته 83%.

وشارك سفيان فيغولي في منصب على غير عادته، حيث قام مدربه بإشراكه كلاعب وسط مسترجع، وهو المنصب الذي تألق فيه مع الخضر خلال لقاء ودية السينغال، والتي فاز فيها الخضر بهدف دون رد من توقيع فارس شعيبي.

يذكر أن فغولي تلقى استدعاء من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي للالتحاق بتربص الخضر هذا الأسبوع، تحسبا لوديتي الرأس الأخضر ومصر، حيث تواجد في القائمة للمرة الثانية على التوالي بعد ما غاب عن الخضر سابقا.