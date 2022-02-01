فغولي منتظر في “باشاك شهير” وفرحات أخفق في التعاقد مع ناد من الليغ 1

زرقان يفند رحيله إلى سويسرا ويؤكد تمسكه ببوردو

يعلق عدد من الدوليين الجزائريين آمالا كبيرة على “الميركاتو الشتوي”، لتغيير الأجواء والانتقال إلى أندية جديدة. وهذا، في البطولات التي لا تزال فترة الانتقالات الشتوية سارية فيها إلى منصف شهر فيفري الجاري، على غرار البطولتين التركية والسويسرية.

ويعتبر نجم المنتخب الوطني، سفيان فغولي، من بين أبرز اللاعبين الجزائريين الذين يتوقع انضمامه إلى ناد جديد خلال الميركاتو الحالي، خاصة أنه يوجد مع نهاية عقده في فريقه الحالي، غلطة ساراي التركي، حيث ينتهي ارتباطه معه بصفة رسمية يوم 30 جوان المقبل. ويملك فغولي وقتا إلى غاية الـ8 فيفري الجاري لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي باشاك شهير، أو فريق آخر من الدوري التركي، وفي حال ما إذا لم يمض لأي ناد جديد، فسيؤجل النظر في مستقبله الكروي إلى نهاية الموسم، حينها سيكون حرا من أي التزام تجاه فريقه الحالي، غلطة ساراي.

وقد يفاجئ زين الدين فرحات، لاعب نادي نيم الفرنسي حاليا، بالانتقال إلى أحد الدوريات التي لم يغلق فيها الميركاتو، خاصة أن ابن برج منايل يبحث عن حل سريع لوضعيته الصعبة في القسم الثاني الفرنسي، بعدما فقد الرغبة والحافز للبقاء في صفوف نادي نيم، ما أدى إلى تراجع مستواه الفني، مقارنة مع المستوى الذي وصل إليه الموسم الماضي في الليغا1، ويبقى هدفه هو العودة إلى المنتخب الوطني من أجل المشاركة في كأس العالم نهاية السنة الجارية في قطر. الجناح الطائر لاتحاد العاصمة سابقا، كان في مفاوضات مع عدة فرق من الدرجة الأولى الفرنسية، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو، على غرار أندية أونجي ولوريان وسانت اتيان، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق معها، ولعل أبرز عائق اعترض رغبته في الرحيل من نيم يكون ربما فريقه الذي لم يسهل عليه المهمة، رغم أن عقده معه ينتهي مع نهاية هذا الموسم.

من جهة ثانية، خرج الموهبة الجزائري في صفوف نادي بوردو الفرنسي، مهدي زرقان، عن صمته بعد الشائعات الكثيرة التي كانت ترددت حول انتقاله إلى نادي لوزان السويسري، منذ تعرضه لإصابة في 8 جانفي الماضي. وفند الدولي الجزائري كل هذه الأحاديث، مؤكدا استمراره مع نادي بوردو، وعدم وجود أي رغبة لديه في الانتقال إلى وجهة جديدة، عكس ما تداولته بعض المصادر. وفي المقابل، أعلن مهدي زرقان فك ارتباطه مع وكيله الحالي، الذي لن يتصرف في مستقبله من الآن فصاعدا، حيث سيكون تحت تصرف إدارة نادي بوردو وسينتظر فرصته في هذا النادي.