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رياضة

فغولي ودرفلو يضعان قدما في دور المجموعات

علي بهلولي
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فغولي ودرفلو يضعان قدما في دور المجموعات

وضع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي مساء الخميس، قدما في مرحلة المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وتعادل فريق قلعة السرايا التركي بِنتيجة (1-1) مع المضيف نادي راندرس الدانماركي، لِحساب ذهاب الدور التصفوي الرّابع من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

ودخل الجناح سفيان فغولي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61، وحينها كان فريقه قلعة السرايا التركي مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

ولُعبت هذه المباراة تحت أجواء باردة، حيث اقتربت درجة الحرارة في مدينة راندرس الدانماركية من رقم “15”.

وتُجرى مباراة العودة بِتركيا، مساء الخميس المقبل.

وفي المنافسة المُستحدثة مُؤخّرا والمُسمّاة دوري المؤتمر الأوروبي، وبِرسم ذهاب الدوري التصفوي الرابع، تعادل فريق فيتاس أرنهايم الهولندي بِنتيجة (3-3) مع المضيف نادي أندرلخت البلجيكي.

وشارك المهاجم الجزائري أسامة درفلو أساسيا ضد أندرلخت، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه فيتاس أرنهايم الهولندي مُتقدّما في النتيجة بـ (2-3).

وتُقام مباراة العودة بِهولندا، مساء الخميس المقبل.

للإشارة، فإن الدور الرّابع لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي، تليه مرحلة المجموعات.

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