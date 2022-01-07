فغولي يتجه إلى تشريف عقده مع قلعة ساراي إلى نهايته بسبب “الكان”

باشاك شهير يتراجع عن ضمه خلال الميركاتو الشتوي

يبدو أن نجم المنتخب الوطني، سفيان فغولي، لن يرحل عن نادي قلعة ساراي التركي، خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية، ليشرف فترة عقده المتبقية التي تنتهي مع نهاية الموسم الكروي الجاري في شهر جوان.

وأفادت تقارير صحفية محلية بتركيا بأن “فغولي” يتجه إلى الاستمرار مع قلعة ساراي، إلى غاية انقضاء فترة عقده، نهاية الموسم الجاري، 2021/2022، لعدم تحمس أي ناد لضمه، في الميركاتو الشتوي، بسبب التزامه بالمشاركة مع المنتخب الوطني، في عدة استحقاقات كروية مهمة، خاصة كأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين 9 جانفي و6 فيفري، التي ستبعده عن ناديه لنحو شهر تقريبا، أضف إلى ذلك، المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لمونديال قطر، نهاية العام الجاري، المقررتين في شهر مارس القادم، اللتين ستأخذان كل تركيزه، خاصة أنه يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة الناخب الوطني، جمال بلماضي، لا يمكن الاستغناء عنها بهذه البساطة في المواعيد المصيرية المهمة.

وحسب نفس المصدر، فإن نادي باشاك شهير الذي ينافس على لقب الدوري التركي، يكون قد صرف هو الآخر النظر عن انتدابه خلال الميركاتو الشتوي، بسبب العوامل التي أشرنا إليها في الأعلى. كما غيرت إدارة النادي هدفها نحو زميل له في نادي قلعة ساراي.

وسيكون سفيان فغولي حرا من أي التزام قانوني تجاه قلعة ساراي بداية من شهر جوان، ما قد يسهل عليه الانتقال إلى ناد جديد الموسم المقبل. وتعتبر “الكان” القادمة بالكاميرون فرصة مناسبة له من أجل التألق مع الخضر في رحلة الدفاع عن التاج القاري، ونجاح المنتخب الوطني في مهمته خلال كأس أمم إفريقيا، سوف ينعكس إيجابيا دون شك على فغولي وكل اللاعبين، حيث سترفع من قيمتهم التسويقية، ما يساعدهم على افتكاك عقود مريحة الموسم المقبل.

للإشارة، فإن فغولي لا يزال يعاني من إصابة في معسكر المنتخب الوطني التحضيري للكان في قطر، وبدأ التدريب بانفراد بعد فترة من العلاج في الدوحة، ولم تتضح، إلى حد الساعة جاهزيته للمشاركة في مباريات كأس إفريقيا.