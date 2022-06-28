فغولي يتفاعل مع خطاب الرئيس تبون في حفل افتتاح الألعاب المتوسّطية
أبدى اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي إعجابه، بِكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسّط 2022 بِوهران.
وكان الرئيس تبون قد ألقى كلمة مقتضبة، قصّ من خلالها شريط الألعاب المتوسّطية. قبل أن يقرع بِيده على الطاولة، صادحا بِعبارة “تحيا الجزائر”.
الرئيس عبد المجيد تبون لا ننسى
تحيا الجزائر #وهران_2022 #وهران_دائما_في_القلب #شكرا_وهران pic.twitter.com/y4TeEmZv4M
— Amin_Dziri 🇩🇿 (@AminDziri01) June 25, 2022
وأعاد فغولي نشر صورة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأرفقها بِبعض أيقونات الإعجاب. في ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الإثنين.