فغولي يرفض عروضا من فرنسا واسبانيا.. ويتشبث بالبقاء في البطولة التركية

مستعد لتخفيض راتبه من أجل الاستمرار في تركيا

يريد الدولي الجزائري، سفيان فغولي، الاستمرار في اللعب لفترة أطول في البطولة التركية على الانتقال إلى بطولات أوروبية أخرى، رغم العروض الجيدة التي وصلته من فرق فرنسية وإسبانية، أظهرت استعدادها للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وحسب مصادر اعلامية، فإن فغولي رفض العديد من العروض من البطولتين الفرنسية والاسبانية خلال فترة التحويلات الشتوية الأخيرة، رغم الغموض الذي يكتنف مستقبله مع فريقه الحالي نادي قلعة ساراي التركي، هذا الأخير قام بتجاهله ولم يفتح معه المفاوضات لتجديد عقده لفترة جديدة، مع العلم أن ارتباطه سينتهي مع فريق العاصمة اسطنبول نهاية هذا الموسم في شهر جوان القادم، وينتظر الدولي الجزائري، الصيف القادم، للبحث عن ناد جديد أو الاستمرار مع قلعة ساراي في حالة ما إذا عاد هذا النادي عن قراره في التخلي عن خدماته.

ووفقا لما أوردته بعض المصادر فإن فغولي مستعد لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص راتبه مقابل البقاء في الدوري التركي، علما أنه يتلقى حاليا راتبا سنويا ضخما من نادي قلعة ساراي 4 مليون أورو، وهي النقطة التي كانت محل خلاف كبير ما بين اللاعب والإدارة التي كانت تحاول في كل مرة تخفيض راتبه، وتسببت في انقسامات داخل إدارة النادي حول التجديد للاعب أو تركه يرحل مع نهاية عقده في شهر جوان.

ولعل من بين النقاط التي تدفع سفيان فغولي، إلى التشبث بالبقاء في البطولة التركية، هي حرسه على الاستقرار العائلي بعد الحياة الهادئة التي حظي بها في اسطنبول مع زوجته وأولاده، التي أصبح من الصعب إيجادها في مكان آخرى.