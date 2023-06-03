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رياضة

فغولي يعود بِتمريرة حاسمة

علي بهلولي
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فغولي يعود بِتمريرة حاسمة
الأرشيف
سفيان فغولي

عاد اللاعب الدولي الجزائري السابق سفيان فغولي إلى دائرة الأضواء عصر السبت، وساهم في تحقيق فريقه فاتح قاراغومروك التركي نتيجة التعادل.

وتعادل نادي فاتح قاراغومروك بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي قونية سبور، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة التركية.

وصنع الجناح فغولي هدف التعادل بِتمريرة حاسمة في الوقت بدل الضّائع (45+3)، وهي الأولى له في الرّصيد هذا الموسم.

واكتفى سفيان فغولي بِخوض 8 مقابلات فقط في البطولة التركية، يوجد بينها 3 مواجهات أساسيا. بعد أن انضمّ إلى نادي فاتح قاراغومروك في جانفي الماضي.

ويتموقع فريق فاتح قاراغومروك بعد هذه المباراة في المركز الـ 8 بِرصيد 48 نقطة، ويشغل نادي قونية سبور الرّتبة الـ 7 بِمجموع 50 نقطة.

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