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رياضة

فغولي يغيب هذا الأحد

علي بهلولي
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فغولي يغيب هذا الأحد

يخضع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي حاليا للعلاج، بعد تعرّضه لِإصابة على مستوى الفخذ.

وسيغيب الجناح فغولي عن مباراة فريقه قلعة السرايا والمضيف نادي طرابزن سبور، مساء الأحد المقبل. بِرسم الجولة الرّابعة من عمر البطولة التركية للموسم الجديد.

وقالت إدارة نادي قلعة السرايا التركي في بيان لها نشرته، الجمعة، إن فغولي تعرّض للإصابة المذكورة في مباراة المنتخب الوطني الجزائري والمضيف البوركينابي، سهرة الثلاثاء الماضي. وأشارت إلى أن فغولي لن يحضر وقائع مواجهة طرابزن سبور، دون أن تُحدّد تاريخ عودة الدولي الجزائري إلى المنافسات الرّسمية.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد اضطرّ إلى إخراج فغولي في مواجهة “الخيول”، بعد 14 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني. بِسبب شعور جناح فريق قلعة السرايا بِالآلام، وعدم استطاعته إكمال المباراة.

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