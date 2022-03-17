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رياضة

فغولي يُصاب ومشاركته أمام الكاميرون يلفّها الغموض

علي بهلولي
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فغولي يُصاب ومشاركته أمام الكاميرون يلفّها الغموض

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي، الخميس، لِإصابة في أعلى الفخذ. وستبقى مشاركته في مواجهتَي المنتخب الوطني والمنافس الكاميروني مُعلّقة.

وتُجرى هاتان المقابلتان في الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم، نسخة قطر 2022.

ولم تذكر إدارة نادي قلعة السرايا التركي مدى خطورة إصابة لاعبها فغولي من عدمها، ومدّة العلاج والغياب عن المنافسات الرّسمية.

وهكذا غاب الجناح سفيان فغولي عن مباراة فريقه قلعة السرايا والزائر نادي برشلونة الإسباني، سهرة الخميس. بِرسم إياب ثمن النهائي لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وخسر فريق قلعة السرايا التركي بِنتيجة (1-2) أمام “البارصا”، فودّع منافسة الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب بِإسبانيا قد انتهى بِنتيجة التعادل السلبي، وحينها شارك فغولي أساسيا وحمل شارة القائد.

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