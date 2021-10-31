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رياضة

فغولي يُطمئن بلماضي

علي بهلولي
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فغولي يُطمئن بلماضي

عاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي مساء الأحد، لِيُشارك في المقابلات الرّسمية لِفريقه قلعة السرايا التركي.
وفاز فريق قلعة السرايا التركي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي غازي عنتاب سبور، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر البطولة التركية للموسم الحالي.
ودخل الجناح فغولي إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريقه قلعة السرايا مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.
وصنع سفيان فغولي الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 73، وهي الأولى له في الموسم الحالي، فضلا عن حيازته رصيد هدف.
ولم يُشارك فغولي في المقابلات الرّسمية الخمس الأخيرة لِفريقه قلعة السرايا، وذلك لِأسباب تكتيكية.

وبات فريق قلعة السرايا بعد هذا الانتصار، يجمع 20 نقطة في المركز الـ 6. ويشغل نادي غازي عنتاب سبور الرّتبة الـ 14 بِرصيد 12 نقطة.
وتعني العودة المُوفّقة لِسفيان فغولي، أن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سيرتاح، ذلك أن جناح فريق قلعة السرايا أحد الأسلحة التي يستعملها “محاربي الصحراء”. مثلما هو الشأن لِتعافي المدافع جمال بلعمري والمهاجم إسلام سليماني من إصابتَيهما.
وتنتظر “الخضر” مقابلتان هامّتان أمام جيبوتي وبوركينا فاسو، في الـ 12 والـ 16 من نوفمبر المقبل. ضمن إطار آخر جولتَين من تصفيات كأس العالم 2024.

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