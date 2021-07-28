فغولي يُودّع مُبكّرا رابطة الأبطال

ودّع اللاعب الدولي الجزائري سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا التركي مساء الأربعاء، منافسة رابطة أبطال أوروبا مُبكّرا.

وخسر فريق قلعة السرايا التركي بِنتيجة (1-2) أمام الضيف نادي آيندهوفن الهولندي، لِحساب إياب الدور التصفوي الثاني لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكان مُمثّل الكرة التركية قد انهزم أيضا لكن بِنتيجة عريضة (1-5)، خارج القواعد في لقاء الذهاب، وهو ما عجّل بِإقصائه.

وتابع الجناح سفيان فغولي أطوار مباراة العودة من دكّة بدلاء فريقه قلعة السرايا التركي، عكس لقاء الذهاب، لمّا دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 61.

وإذا كان فريق آيندهوفن الهولندي قد تأهّل للدور التصفوي الثالث لِرابطة الأبطال، فإن لوائح المنافسة تمنح لِنادي قلعة السرايا التركي فرصة أخرى، لكن بِتحويله إلى منافسة الدوري الأوروبي (المسابقة القارية الثانية للأندية).

ويتبارى سفيان فغولي وفريقه قلعة السرايا في الدور الثالث لِمنافسة الدوري الأوروبي، مع نادي سانت جونستون الأسكتلندي.

وتُجرى مباراة الذهاب بِتركيا في الـ 5 من أوت المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِاسكتلندا في الـ 12 من الشهر ذاته.