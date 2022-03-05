فقدان الثقة ومعاملة مويز أبرز مشاكل بن رحمة في وست هام

انتقادات لاذعة توجّه للاعب الجزائري

لا زالت وسائل الإعلام الانجليزية تبحث أسباب تراجع مستويات الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، مع نادي وست هام هذا الموسم، وتعرضه للعديد من الانتقادات الإعلامية والجماهيرية، فضلا عن علاقته المتوترة مع المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز.

وكان نجم المنتخب الوطني خرج من الحسابات الأساسية لمدرب وست هام في المباريات الأخيرة، وحتى عندما كان يلعب بانتظام تم تصنيفه كأكثر لاعبي الدوري الانجليزي الممتاز تغييرا خلال المباريات بمعدل 18 مرة كاملة، وهي كلها معطيات ترجمها تصرف بن رحمة عندما قرر مويز استبداله خلال مباراة نيوكاستل الشهر الماضي في الجولة 25 من “البريميرليغ”.

وتساءل موقع “غرين ستريت هامرز” في تقرير له عن ما يحدث للدولي الجزائري هذا الموسم، وقال الموقع المختص في متابعة أخبار وست هام: “ضيع بن رحمة مستواه المعروف وافتقد إلى الثقة..هل يمكنه العودة إلى أفضل حالاته..؟”، قبل أن يتطرق لمشاركته في مباراة كأس الاتحاد الانجليزي أمام ساوتبهامبتون، الأربعاء الماضي، وانتهت بخسارة زملاء نجم “الخضر” بـ(1-3)، وقال نفس المصدر: “شارك لاعب الوسط الجزائري في منصب رقم 10، لكنه ضيع العديد من الكرات في مباراة ساوتيهامبتون”، وتابع: “لو عدنا إلى ما قدمه المتألق بن رحمة في بداية الموسم، فإننا نتذكر ما هو قادر على تحقيقه -الأهداف والتمريرات الحاسمة والفنيات-، ومع ذلك، فقد تداعى كل ذلك وفقد ثقته بنفسه”، وتابع: “كانت بدايته في وست هام متعثرة ونادرًا ما وثق به ديفيد مويز منذ البداية في المباريات وتم إبعاده من التشكيل الأساسي من قبل جيسي لينغارد الملهم (خلال الموسم الماضي)”، قبل أن يضيف: “كان من المفترض أن يكون هذا الموسم هو عام بن رحمة وكان ذلك الانطباع حاضرا بقوة في الأشهر القليلة الماضية”.

إلى ذلك، وجّه الموقع الإنجليزي نصيحة لمدرب وست هام من أجل استخلاص الأفضل من نجم نادي نيس الفرنسي السابق، وقال: “لكي يعود بن رحمة إلى أفضل أحواله عليه أن يلعب في منصب الجناح الأيسر”، مضيفا: “بن رحمة يقدم مستويات أفضل عندما يلعب في هذا المنصب على عكس ما يكون عليه الحال عندما يشارك في منصب صانع الألعاب”، وهو المنصب الذي يُصّر مويز على إشراك اللاعب الجزائري فيه مؤخرا.