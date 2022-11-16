فقدان سبعة مرشحين للهجرة السرية بساحل سكيكدة

حرس السواحل ينقذ سبعة من المشاركين في الرحلة

لازالت عائلات 7 شبان كانوا على متن قارب للحرقة، انطلق مساء الجمعة الماضية، من شاطئ بن زويت ببلدية كركرة في ولاية سكيكدة، وعلى متنها 14 شابا ينحدرون من عدة بلديات بولاية سكيكدة وآخرين من ولاية قسنطينة، تعيش على صفيح ساخن، في انتظار وصول خبر العثور على أبنائها المختفين في عرض البحر منذ ليلة الجمعة الماضية، وانقطاع كل اتصالات بهم. في وقت تم فيه العثور على 7 شبان آخرين، في عرض البحر وتم إجلاءهم من طرف خفر السواحل الجزائريين صبيحة الاثنين الماضي، بعد أكثر من يومين في عرض البحر، من بينهم شابان ينحدران من مدينة القل.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن القارب الذي كان على متنه 14 حراقا، انطلق من شاطئ بن زويت، ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، باتجاه السواحل الإيطالية، في رحلة غير شرعية، غير أنه انقسم إلى شطرين وانقلب ليلا بسبب الحمولة الزائدة، واضطر الشباب الذين كانوا على متنه لإلقاء أنفسهم في البحر، حيث نجا 7 منهم لكونهم يجيدون السباحة، وقد تم الإبلاغ عن مكان تواجدهم من طرف سفينة شحن كانت تعبر بالقرب من المكان، ليتدخل خفر السواحل الجزائريين لإنقاذهم وإعادتهم إلى الشاطئ، فيما بقي مصير سبعة حراقة آخرين مجهولا حتى نهار أمس الأربعاء، من بينهم الشاب رامي لوشاحي المنحدر من حي بير قايد بمدينة القل في ولاية سكيكدة، الذي لازال الأمل يحذو عائلته في العودة إليها سالما، خاصة بعد عودة اثنين من مرافقيه في الرحلة من أبناء مدينة القل إلى عائلتيهما.