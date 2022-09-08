فقدت فراملها.. شاحنة تصطدم بـ 6 سيارات بخرايسية (فيديو)

تسببت شاحنة فقدت فراملها في حادث مرور خطير وسط خرايسية بالعاصمة، بعد اصطدامها بـ 6 سيارات مخلفا وفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين.

وحسب مصالح الحماية المدنية، ‏تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية الجزائر على الساعة 14 و 13 دقيقة على إثر ‎حادث مرور يتمثل في اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة محملة بالحديد مع شاحنة تجارية و06 سيارات سياحية، بالمكان المسمى محور دوران بلدية خرايسية، خلف وفاة 02 شخصين واصابة 02 أخرين بجروح.

وحسب شهود عيان فقد اصطدمت الشاحنة بعدة سيارات وسط بلدية خرايسية.