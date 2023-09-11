فقدت 10 أفراد من عائلتها.. فيديو لمغربية تصاب بانهيار شديد

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو لمغربية أصيبت بانهيار شديد بعدما فقدت 10 أفراد من عائلتها في الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الجمعة.

وبدت الصدمة واضحة على المرأة، التي كانت في حالة هستيرية وهي تروي كيف فقدت 10 أفراد من عائلتها وابنها تحت الأنقاض.

ووسط محاولات نسوة حولها للتخفيف عنها، وحثها على الصبر، صرخت المرأة المكلومة أنها لا تستطيع، خاصة وأنها فقدت والديها واخوتها وابنها.

يذكر أن فيديوهات كثيرة لمآسي أفراد وعائلات انتشرت عبر الشبكات عقب الزلزال العنيف بقوة 6.8 درجات على سلم “ريختر” الذي ضرب مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

وقال المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء إن مركز الزلزال في منطقة الحوز.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحًا، وفق حصيلة غير نهائية.