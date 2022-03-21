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رياضة

 فقد أحد ركائز الفريق.. ضربة موجعة لمدرب الكاميرون قبل مباراة الجزائر

الشروق أونلاين
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 فقد أحد ركائز الفريق.. ضربة موجعة لمدرب الكاميرون قبل مباراة الجزائر
ح.م
للاعب الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا

تلقى مدرب الكاميرون ضربة موجعة قبل مباراته المرتقبة ضد المنتخب الجزائري بفقدانه أحد ركائز فريقه اللاعب فرانك زامبو أنغيسا.

وكشفت وسائل إعلام رياضية محلية أن المنتخب الكاميروني فقد خدمات أحد أفضل اللاعبين الكاميرونيين الموجودين حاليًا في أوروبا، زامبو انغيسا الذي تعرض لإصابة السبت الماضي خلال لقاء نابولي ضد أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ولن يلعب المباراتين الحاسمتين ضد الخضر.

وللتذكير ستواجه الجزائر الكاميرون في 25 مارس (ملعب جابوما ودوالا) و 29 مارس في ملعب البليدة ضمن تصفيات مونديال قطر  2022.

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