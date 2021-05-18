فقير وعوار وغويري لن يلعبوا “أورو” 2021

عودة بن زيمة إلى صفوف منتخب فرنسا

لن يلعب نبيل فقير وحسام عوار وأمين غويري بطولة أمم أوروبا 2021 مع منتخب فرنسا، التي ستنطلق في الـ 11 من جوان المقبل. وبِالمقابل سُجّلت عودة كريم بن زيمة بعد غياب طويل.

وأعلن الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان مساء الثلاثاء، عن قائمة تضمّ 26 لاعبا معنيا بِالمشاركة في “أورو” 2021. وقد برز ضمنها اسم كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد، الذي عاد بعد عقوبة إقصاء محلية دامت 6 سنوات بِسبب “قضية فالبوينا”. فضلا عن غياب نبيل فقير صانع ألعاب بيتيس إشبيلية الإسباني، الذي حضر وقائع مونديال روسيا 2018، وأحرز مع “الديكة” كأس العالم. وأيضا اللاعبَين الفتيَّين والصّاعدَين حسام عوار متوسط ميدان أولمبيك ليون وأمين غويري مهاجم نيس.

ووجد ديشان نفسه في حرج شديد بعد تراجع المستوى الفني لِمنتخب فرنسا، وهو ما جعله يستغيث بِالنجم بن زيمة (33 سنة)، الذي مازال يصنع أفراح الريال. فيما بدا وأن غياب فقير وعوار أمرا منطقيا، بِسبب مردودهما المتواضع في الموسم الحالي. أمّا غويري، فيكون قد استُغني عنه بِسبب وفرة بدائل الخط الأمامي، وعدم خوضه أيّ لقاء دولي مع “الزّرق”، وتحويله إلى منتخب الآمال الذي ينتظره أولمبياد طوكيو أواخر جويلية المقبل.

وتلعب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2021، ضم فوج صعب يضمّ البرتغال التي حازت لقب بطولة أمم أوروبا في نسختها الماضية على حساب أشبال ديشان، وألمانيا صاحبة الرّقم القياسي في عدد التتويجات القارية بِثلاث كؤوس، والمجر.

ويتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، فضلا عن أفضل 4 منتخبات تتموقع في المركز الثالث. في بطولة تعرف مشاركة 24 فريقا وطنيا يُوزّعون على 6 أفواج بـ 4 منتخبات مناصفة.

وقبل ذلك، يخوض تلاميذ الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان مقابلتَين ودّيتَين، أمام الضيفَين بلاد الغال وبلغاريا، في الـ 2 والـ 8 من جوان المقبل، على التوالي.