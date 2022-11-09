فقير وعوّار وغويري لن يُشاركوا في المونديال

بِاستثناء النّجم كريم بن زيمة، لم تضمّ قائمة لاعبي منتخب فرنسا الذين سيُدافعون عن لقبهم العالمي بِقطر، عناصر جزائرية مُغتربة.

وأعلن الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان سهرة الأربعاء عن قائمة ضمّت 25 لاعبا، سيُشاركون في مونديال قطر الذي ينطلق في الـ 20 من نوفمبر الحالي.

وغاب عن اللائحة متوسط الميدان الهجومي نبيل فقير، الذي سبق له المساهمة في إحراز “الديكة” كأس العالم 2018 بِروسيا.

كما خلت القائمة من العناصر الشابّة والواعدة أبرزهم متوسط الميدان حسام عوّار، والمهاجمَين أمين غويري وريان شرقي، والمدافعَين ريان آيت نوري وياسر لعروسي.

ومعلوم أن هؤلاء اللاعبين المُغتربين كانوا مُتشوّقين لِاستلام دعوة ديشان، وخوض منافسة كأس العالم 2022.