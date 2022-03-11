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رياضة

فقير يتحدّث عن “الخضر”

علي بهلولي
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فقير يتحدّث عن “الخضر”

تحدّث اللاعب الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية نبيل فقير، عن مشوار “الخضر” في البطولة الإفريقية بِالكاميرون، ومصيرهم في تأهيليات مونديال قطر 2022.

وقال نبيل فقير إنه يُرشّح المنتخب الوطني الجزائري لِافتكاك بطاقة حضور كأس العالم، بعد خوض مواجهتَيه الحاسمتَين أمام الكاميرون في أواخر مارس الحالي.

جاء ذلك في أحدث ظهور إعلامي لِمتوسط ميدان هجوم فريق بيتيس إشبيلية الإسباني، عبر برنامج “صدى الملاعب” للقناة السعودية “إم بي سي”.

وعن حصيلتهم السلبية في كأس أمم إفريقيا 2022، أرجع فقير تعثّر “الخضر” إلى الظروف التي أحاطت بِالبطولة. في إشارة إلى رداءة أرضية ملعب “جابوما”، والحرّ الشديد والرطوبة العالية، وتنظيم المقابلات ظهرا.

ويُؤمن نبيل فقير بِأن فشل المنتخب الوطني الجزائري في الاحتفاظ بِلقبه القاري مُؤخّرا، سيُحرّض زملاء القائد رياض محرز لاحقا على تصحيح المسار، والعودة إلى سكّة الانتصارات.

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