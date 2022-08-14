“فقير” يعترف بِأنه ابن عاقّ لِوالده وفضّل فرنسا على الجزائر

أطلق اللاعب الدولي الفرنسي نبيل فقير، الأحد، تصريحات مُدوّية بِخصوص تمثيل ألوان فريق “الديكة” بدلا من منتخب “محاربي الصّحراء”.

وكان صانع الألعاب فقير (29 سنة) قد خاص أوّل مباراة دولية له مع منتخب فرنسا، في مارس 2015، وحملت طابعا ودّيا ضد البرازيل. أمّا أوّل مواجهة رسمية له مع فريق “الزرق”، فكانت ضد بلغاريا في أكتوبر 2016، بِرسم تصفيات كأس العالم نسخة روسيا 2018.

وقال فقير: “كان والدي يرفض أن ألعب لِمنتخب فرنسا، مُفضّلا الجزائر. أنا أفهم ذلك تماما. لديه كل عائلته هناك، لقد نشأ هناك، حياته كلّها هناك. لقد آلمه قليلاً عندما اخترت فرنسا. لكن هذه هي الحياة: هناك قرارات، وأنا أتحمّل مسؤولياتي”.

وأضاف متوسط ميدان هجوم فريق بيتيس الإسباني، في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “الغارديان” البريطانية ونشرت تفاصيلها، الأحد: “وصل والدي إلى فرنسا قبل ولادتي بِعام. أمّي جزائرية لكنّها كانت هناك لِفترة أطول. كنت أذهب إلى الجزائر كل عام تقريبا. أشعر بِالفرنسية والجزائرية. بعض الناس لا يفهمون أنه يُمكن أن يكون لديك جنسية مُزدوجة، وأنه يُمكنك أن تُحبّ بلدَين في الوقت نفسه. كنت شابا، وكانت الظروف صعبة للغاية. هذه هي الحياة. لا أندم على أيّ شيء فعلته”.

ويُشير تاريخ الـ 8 من سبتمبر 2020، ومواجهة منتخب فرنسا مع الضيف الكرواتي، ضمن إطار منافسة دوري الأمم الأوروبية. إلى آخر لقاء خاضه نبيل فقير مع فريق “الديكة”، وقد يغيب عن مونديال قطر في نوفمبر المقبل، بعدما حضر طبعة روسيا 2018، وكان أحد المُساهمين في التتويج بِكأس العالم.