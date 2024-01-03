فلاحة.. اجتماع لبحث رفع انتاج البطاطا

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة اجتماع عمل مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا، خصص لمناقشة عدة محاور.

وأفاد بيان للوزارة، الأربعاء، أن تم بحث وضعية هذه الشعبة الاستراتيجية وافاق تطويرها، سواء من حيث الانتاج بما فيها البذور، أو الضبط.

كما يدخل هذا الاجتماع، الذي حضره اطارات من الوزارة، في اطار العمل التشاركي مع كل الفاعلين بهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة من طرف الشعبة، ورفع مستوى الانتاج للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الاساسية سواء من حيث الاستهلاك أو التحويل والتصدير.

وأكد الوزير على أهمية العمل التشاركي وتبني مبدأ الحوار الدائم مع كل الفاعلين من أجل تعزيز القدرات الانتاجية وبلوغ الاهداف المسطرة في هذا المجال.