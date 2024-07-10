فلاحة.. انطلاق التسجيلات للاستفادة من أراضي الاستصلاح

أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن انطلاق مرحلة التسجيلات للاستصلاح في إطار الامتياز عبر المنصة الرقمية اليوم الأربعاء.

وأوضح الديوان في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 2021/11/04، وابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية تنطلق مرحلة التسجيلات للاستفادة من أراضي الاستصلاح.

وأفاد الديوان في المنشور أن العملية تتعلق بالولايات الآتي ذكرها:

غرداية: 19 محيط بمساحة 16353 هكتار.

النعامة :6 محيطات بمساحة 1930 هكتار.

جانت: 4 محيطات بمساحة 880 هكتار.

اليزي : 4 محيطات بمساحة 735 هكتار.

الجلفة: 3 محيطات بمساحة 2150 هكتار.

المنيعة : محيط واحد بمساحة 460 هكتار.

بإجمالي 37 محيطا موزعين على مساحة 22508 هكتار.

وأشار الديوان إلى أن العملية ستمتد طيلة 21 يوما ابتداء من التاريخ المدون أعلاه “وغير قابلة للتمديد”.

وبخصوص الملف والشروط المطلوبة وباقي المعلومات، تجدونها كلها عبر الموقع الإلكتروني.