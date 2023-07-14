فلاحة: تنصيب لجنة مشتركة بين الوزراة واتحاد الفلاحين

اتفقت وزارة الفلاحة والاتحاد الوطني للفلاحين على تنصيب لجنة مشتركة ستعقد أولى لقاءاتها هذا السبت لوضع مخطط عملي للتكفل بمشاكل القطاع.

وأفاد بيان للوزارة أنه في إطار سلسلة الاجتماعات التشاورية الدورية مع الشركاء الاجتماعين، عقد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة اجتماعا مع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (UNPA)، مرفوقا بأعضاء من الأمانة الوطنية.

وتم الاتفاق على تنصيب لجنة مشتركة ستجتمع في أول لقاء لها السبت ، بمقر الوزارة لأجل الوقوف على مختلف الانشغالات و الخروج بمخطط عملي للتكفل بها ميدانيا خاصة فيما يتعلق بالشعب الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك.

وأضاف البيان أنه وبالنظر إلى الظواهر المناخية التي تواجهها الجزائر على غرار باقي دول العالم سواء من شح في تساقط الأمطار أو الفيضانات، تم عرض كافة الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف القطاع، بالتنسيق مع القطاعات المعنية وبإشراك ممثلي المهنة سواء على المستوى المحلي أو المركزي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تقييم الأثار المترتبة عن نقص المياه والفيضانات.

في هذا الصدد تم عرض الحصيلة الأولية المعدة من طرف مديريات المصالح الفلاحية وبإشراك الشركاء الاجتماعين والتي تبقى قيد التحيين.

كما تم الاستماع إلى الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين المنخرطين في شعبة إنتاج الحبوب، حيث تم تقديم عدة اقتراحات من طرف ممثلي الاتحاد لتمكين الفلاحين من مزاولة النشاط وتحضير موسم الحرث والبذر للموسم القادم في أحسن الظروف.

وبهذه المناسبة تم استعراض كافة الملفات الكبرى للقطاع منها نظم ضبط مختلف الشعب والآليات التحفيزية لصالح الفلاحين.

كما تناول الطرفان مختلف الملفات والانشغالات و التي تخص التكفل بالفلاحين جراء ما خلفته الفيضانات وشح الأمطار حيث خلص الطرفان إلى تطابق في النظر فيما يخص ضرورة التكفل بانشغالات الفلاحين.