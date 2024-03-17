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اقتصاد

فلاحة: وحدات إنتاج مختصة بديلة للمزارع بداية من الموسم المقبل

الشروق أونلاين
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فلاحة: وحدات إنتاج مختصة بديلة للمزارع بداية من الموسم المقبل

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، بأن المزارع الفلاحية ستتحول بدء من الموسم المقبل الى وحدات انتاج مختصة في زراعة كل ما هو استراتيجي.

ونقلت إذاعة المدية الجهوية عن الوزير تصريحه خلال زيارته، الأحد، للمزرعة النموذجية بوامري، الذي أكد فيه أن المزارع المختصة تتعلق ببذور القمح بكل أنواعه والبقوليات والنبات الزيتي والأشجار المثمرة.

كما أكد شرفة بأن مزرعة سي ضاوي بوامري ستختص في كل ما هو منتج زراعي زيتي بدء من الموسم المقبل، مؤكدا بأن هذه الخطوة ستضمن الأمن الغذائي، وأن هذا الأمر سيعتمد على الإحصاء العام للفلاحة الذي سيكون خلال هذه السنة.

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