فلة عبابسة تبكي بحرقة بسبب ابنة شقيقتها الراحلة نعيمة!

ظهرت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة في مقطع مصور وهي تبكي بحرقة بسبب ابنة شقيقتها نعيمة التي اتهمتها بالطمع ورفعت شكوى ضدها.

وكشفت فلة في ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام كيف أن “أمال” اتهمتها بالطمع في أملاك والدتها نعيمة عبابسة، مؤكدة بأنها لن تسامحها.

وأشارت الفنانة إلى أنها لم تطمع يوما في أملاك شقيقتها الراحلة، بل بالعكس كانت هي من قدمت لها يد المساعدة أثناء حملها حينما أصيبت بالسرطان.

وتوفيت نعيمة عبابسة عن عمر ناهز الـ 58 عاما، شهر أفريل إثر مضاعفات فيروس كورونا وبعد صراع مع السرطان لأزيد من 30 سنة.

ونعت فلة عبابسة شقيقتها الراحلة نعيمة أو كما كانت تناديها “شيخة البلاد” بأغنية حزينة من كلماتها وألحانها، تحمل عنوان “توأم روحي”، و أدت الأغنية بلحن حزين بالسانتي فقط، كما أرفقت الأغنية بصورة لشقيقتها نعيمة بالعلم الجزائري.