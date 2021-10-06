-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: رياح قوية عبر 7 ولايات ساحلية
جواهر

فلة عبابسة تبكي بحرقة بسبب ابنة شقيقتها الراحلة نعيمة!

جواهر الشروق
  • 319
  • 0
فلة عبابسة تبكي بحرقة بسبب ابنة شقيقتها الراحلة نعيمة!

ظهرت الفنانة الجزائرية فلة عبابسة في مقطع مصور وهي تبكي بحرقة بسبب ابنة شقيقتها نعيمة التي اتهمتها بالطمع ورفعت شكوى ضدها.

وكشفت فلة في ستوري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام  كيف أن “أمال” اتهمتها بالطمع في أملاك والدتها نعيمة عبابسة، مؤكدة بأنها لن تسامحها.

وأشارت الفنانة إلى أنها لم تطمع يوما في أملاك شقيقتها الراحلة، بل بالعكس كانت هي من قدمت لها يد المساعدة أثناء حملها حينما أصيبت بالسرطان.

وتوفيت نعيمة عبابسة عن عمر ناهز الـ 58 عاما، شهر أفريل إثر مضاعفات فيروس كورونا وبعد صراع مع السرطان لأزيد من 30 سنة.

ونعت فلة عبابسة شقيقتها الراحلة نعيمة أو كما كانت تناديها “شيخة البلاد” بأغنية حزينة من كلماتها وألحانها، تحمل عنوان “توأم روحي”، و أدت الأغنية بلحن حزين بالسانتي فقط، كما أرفقت الأغنية بصورة لشقيقتها نعيمة بالعلم الجزائري.

مقالات ذات صلة
رئيسة وزراء الدنمارك السابقة تتهم رئيسا فرنسيا راحلا بالتحرش بها

رئيسة وزراء الدنمارك السابقة تتهم رئيسا فرنسيا راحلا بالتحرش بها

عثرت على 18 كويكبا.. تعرف على أصغر عالمة فلك في العالم

عثرت على 18 كويكبا.. تعرف على أصغر عالمة فلك في العالم

هذه الممثلة المحترفة تستعد لتصوير فيلم خارج كوكب الأرض!

هذه الممثلة المحترفة تستعد لتصوير فيلم خارج كوكب الأرض!

منعن من زيارة سلطانة خيا.. طرد وفد نسائي إسباني من الأراضي الصحراوية

منعن من زيارة سلطانة خيا.. طرد وفد نسائي إسباني من الأراضي الصحراوية

الموظفة السابقة بفيسبوك للكونغرس: هذا ما تفعله الشركة بالأطفال

الموظفة السابقة بفيسبوك للكونغرس: هذا ما تفعله الشركة بالأطفال

صورة لسيدة مسلمة مقتولة في الهند تثير الجدل!

صورة لسيدة مسلمة مقتولة في الهند تثير الجدل!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد