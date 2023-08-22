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فلسطينية تفتتح مقهى قطط في غزة..ما القصة؟

جواهر الشروق
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فلسطينية تفتتح مقهى قطط في غزة..ما القصة؟
ح.م

افتتحت سيدة فلسطينية مقهى قطط في غزة، بهدف توفير لحظات من المتعة للسكان في مواجهة ضغوط الحياة اليومية في القطاع المحاصر.

وأطلقت نعيمة علي المعبد اسم “مياو كافيه” على المقهى الذي يضم ركنا للقطط الأليفة التي أنشأتها في شقة تزيد مساحتها عن 100 متر في مبنى سكني وسط حي تل الهوى.

المقهى، الأول من نوعه في غزة، مصمم بالكامل على شكل قط ، مع مرايا ومزهريات زهور، بالإضافة إلى ملصقات لـ 14 قطا مقيما متاحا للزوار للعب بها.

ولدى افتتاح “مياو كافيه” تشكل طابور طويل من العملاء، مما دفع صاحبته إلى إنشاء المزيد من الطاولات والمقاعد للعائلات التي أحضرت أطفالها لتجربة القطط الفارسية والأنجورا التركية والقطط الهجينة، بتكلفة دولار ونصف لكل نصف ساعة.

بدأت المعبد البالغة من العمر 50 عاما، والتي كانت مهتمة بتربية القطط منذ أن كانت صغيرة، مشروعها ب10 قطط، حصلت على بعضها من صديقاتها.

يحتوي المقهى على أرفف خشبية على الحائط لتتسلق عليها الحيوانات الصغيرة أثناء اللعب مع الأطفال، وبجانبها أريكة للجلوس مقابل فناء.

ويقدم المقهى الفريد من نوعه الطعام والشراب والعلاج للقطط، بينما يستمتع الأطفال باللعب بالقطط، تجلس عائلاتهم حول الطاولات لاحتساء القهوة.

وحظي هذا المشروع بإقبال وتفاعل واسعين بين النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين رحبوا بالفكرة وأشادوا بها.

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