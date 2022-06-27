فلسطينية من عاملة في مطعم بيتزا إلى رئيسة بلدية في السويد

تمكنت الفلسطينية تمام أبوحميدان من الوصول إلى منصب رئيس مجلس بلدي في السويد التي قدمت إليها منذ 8 سنوات فقط .

بدأت مسيرة تمام ذات الـ 34 سنة من غزة، حيث درست الإعلام، ولكن الظروف السيئة التي عاشتها هناك جعلتها تطلب اللجوء في السويد رفقة عائلتها سنة 2014، حيث استقرت في مقاطعة بليكينغ التي تقع جنوبي البلاد.

لم تنتظر الفلسطينية المهاجرة مع أسرتها إلا أسبوعا واحدا لتحصل على عقد عمل في مطعم بيتزا بجهدها واجتهادها، خاصة وأن صاحب المطعم يتكلم العربية مثلها، وهو ما ساعدها على الحصول على إقامة في السويد بعد شهرين من وصولها، بينما انتظر أفراد أسرتها شهورا أخرى ليحصلوا على الإقامة.

كانت هذه الخطوة الأولى في طريق النجاح، حيث بدأت تمام في دراسة اللغة السويدية بطريقة مكثفة ما جعلها تنهي دراستها في وقت وجيز.

وقالت أبوحميدان في حديثها لـ “الجزيرة نت” إنها بعد عدة محاولات حصلت على عمل كمرشدة في مساعدة القادمين الجدد لدخول سوق العمل، ثم في مكتب العمل بمقاطعة بليكينغ وذلك عام 2016وهو ما منحها القوة لتحقيق المزيد من النجاح.

ومما زاد من فرص تمام في الحصول على عمل أفضل، هو نيلها الماجستير في الإدارة وتطوير المؤسسات من جامعة مالمو السويدية، كما حصلت سنة 2018 على عمل في قطاع خدمات كبار السن كرئيسة قسم في بلدية كارلسهامن.

وعلى الصعيد السياسي، انضمت حميدان، منذ وصولها إلى السويد، إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بلدية أولوفستروم، وتم ترشيحها سنة 2018 لانتخابات مجلس المحافظة في بليكينغ، وشغلت منصب بديلا في لجنة التعليم في المجلس البلدي وعضوة في مجلس المحافظة.

حصلت أبوحميدان على ثقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وساهمت في تحسين التعليم في البلدية وتعليم الكبار من الأجانب، وشغلت منصب نائبة رئيس المجلس البلدي، ثم تم ترشيحها لرئاسة المجلس بعد شغوره، حيث تم الإجماع عليها من طرف الحزب.

ومن بين أهداف تمام أن تشارك في الانتخابات القادمة التي ستجرى في سبتمبر، حيث حصلت على الرقم الأول في القائمة على مستوى البلدية، والرقم 5 على مستوى المقاطعة.