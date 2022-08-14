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فلسطيني يطلق النار على حافلة للمستوطنين في القدس

الشروق أونلاين
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فلسطيني يطلق النار على حافلة للمستوطنين في القدس
أرشيف
القدس المحتلة

أطلق فلسطيني النار على حافلة إسرائيلية فجر الأحد، قرب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة 8 مستوطنين بجروح.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد وقع إطلاق النار قرب حائط البراق في البلدة القديمة بالقدس، مسفرا عن إصابة 8 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأعلنت شرطة الاحتلال في وقت لاحق، أنها اعتقلت المنفذ وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية. وقالت شرطة الاحتلال في تغريدة على تويتر، إن منفذ الهجوم سّلم نفسه بعد 6 ساعات من المطاردة.

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