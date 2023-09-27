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فلسطين: الأمم المتحدة تدعو لوقف جميع أنشطة الاحتلال الاستيطانية على الفور

الشروق أونلاين
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فلسطين: الأمم المتحدة تدعو لوقف جميع أنشطة الاحتلال الاستيطانية على الفور
ح.م
تور وينسلاند

أكد منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، التي عقدت يوم الأربعاء.

ودعا وينسلاند سلطات الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. مؤكدا أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

“وتواصل سلطات الاحتلال تقديم مشاريع الاستيطان. إذ قدمت خططًا لبناء 6.300 وحدة سكنية في الضفة الغربية”، يقول وينسلاند.

كما تم تطوير ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، يضيف المسؤول الأممي.

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